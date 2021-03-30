В Бурятии раскритиковали качество ремонта детской больницы

- Контролировать ход капитального ремонта детской больницы по ул. Модогоева будет Управление капитального строительства. Это один из методов воздействия на подрядную организацию, выигравшую тендер на проведение работ. Подрядчик не справляется с объёмом: капитальный ремонт больницы идёт с большим отставанием от графика, неудовлетворительно и качество работ, - написал на своей странице в Facebook Луковников.











Подрядчик, ремонтирующий здание детской больницы на Модогоева в Улан-Удэ, не справляется. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.Ранее забил тревогу по поводу ремонта в медучреждении общественник Антон Котенко.- Для нас, для моей семьи детская больница на Модогоева - наша боль. Мне сложно говорить и даже думать об этом месте... Том месте, где моему сыну и многим другим детям были причинены смертельные страдания. И я бы хотел, чтобы это место обрело новую жизнь, в новом формате. Чтобы дети нашей республики ложились туда и не боялись, лечились с удовольствием. Чтобы мне не писали в интернете в страхе родители: «Мы боимся ложить туда своих детей! Что нам делать, помогите». Чтобы медработники ходили с удовольствием на работу, лечить ребятишек. Всё в новом формате, с новой заведующей, с новым ремонтом, Новым коллективом, всё с чистого листа! Так должно было быть! Так правильно! И это лучшее, что можно сделать сейчас! А теперь посмотрите, как бездарно 40 млн рублей, выделенные главой Бурятии, были использованы, - возмутился Котенко несколько дней назад.Сроки сдачи объекта были сорваны. По оценке Антона Котенко, после выполненных работ «проще выкинуть и начать сначала». На видео, записанном, в больнице общественник наглядно продемонстрировал дефекты. Это шатающаяся новая плитка, пустоты в стенах, сами стены неровные.Представитель подрядчика, по словам Котенко, на вопрос о недостатках, заявил: «Нас просили сделать как-нибудь, мы и делаем как-нибудь».Позже администрация детской республиканской клинической больницы прокомментировала сложившуюся ситуацию.- Договор с подрядчиком ООО «БИК» заключен по результатам конкурсных процедур в соответствии с законодательством, открыто и прозрачно. При четырёх участниках конкурса победителем признана данная организация и заключен контракт на сумму 34,5 млн. рублей, - сообщили представители медучреждении.В больнице подтвердили, что подрядчик допустил нарушение срока сдачи объекта. При контроле хода работ больницей как заказчиком выявлялись недостатки и недоделки, устранение которых также требовало времени.- Расторжение существующего договора и определение нового подрядчика с учётом регламентированного законодательством порядка ещё более затянет сроки сдачи объекта. На сегодня выполнен объём работ на 94% от суммы договора, включая полную перепланировку помещений трёх этажей здания с установкой новой системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, общестроительные работы, в том числе с устройством приспособлений для маломобильных граждан. Произведена оплата в сумме 32,6 млн. рублей, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.Здесь заверили, что они «заинтересованы в скорейшем и качественном завершении ремонта».- С декабря 2020 года для проведения общественного контроля были приглашены представители Общественного Совета при минздраве РБ в лице Антона Котенко, - заключили в больнице.