Персонаж японского комикса приедет в Улан-Удэ

В каждом из городов, где останавливается Бута-чан, проходит онлайн-встреча японских туристов и местных жителей



Сегодня на железнодорожном вокзале Улан-Удэ встретят героиню известного японского комикса, необыкновенную игрушку по имени Бута-чан.



- Бута-чан путешествует на поезде №001Э Владивосток-Москва, знакомясь по дороге с достопримечательностями городов России. В каждом из городов, где останавливается Бута-чан, проходит онлайн-встреча японских туристов и местных жителей в режиме зум. Онлайн-встречи пройдут в четырёх городах – Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Москве, - сообщили в минтуризма республики.



Туристская компания из Японии «Japan Air Travel Marketing» организовала для японских туристов подобный онлайн-тур по России под названием «Виртуальное путешествие по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву».



Идею для тура по России предложила госпожа Хироко Орита, автор популярных в Японии комиксов «Путешествие одной женщины по Транссибирской железной дороге». В них она рассказывает о своём путешествии из Владивостока до Москвы и посещении российских городов по этому маршруту.



Как отмечают организаторы проекта из Японии, «японские туристы очень интересуются железнодорожными вокзалами разных стран, в особенности, им интересны, железнодорожные вокзалы российских городов, которые, по их мнению, являются особенными достопримечательностями каждого города».



В программе эфира на перроне: встреча поезда с игрушкой на перроне в Улан-Удэ, видеоприветствие от министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, экскурсия по вокзалу Улан-Удэ от специалистов туристского информационного центра «Байкал», трансляция ролика о туристских достопримечательностях города и Бурятии, проводы игрушки.



Встреча поезда и экскурсия на вокзале будут транслироваться в прямом эфире с помощью приложения «ZOOM», для съёмок используются мобильные телефоны участников.



Прямую трансляцию события можно посмотреть в аккаунте министерства туризма республики в Instagram с 18.30-19.30.





