Ночью в республике снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике ночью на большей части территории республики снег, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -6,-11, днём +5,+10, местами -2,+3.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.
В Бурятии немного похолодает
Общество, Фото:
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