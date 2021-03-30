В Сети появился клип «Буряты»

Бурятская певица Дарима Цырендондопова выпустила новый клип «Буряадууд» (Буряты).
- В наших руках - огромная сила, чтобы беречь друг друга, нашу природу, наши традиции... Не ругать, не осуждать, не упрекать друг друга и попытаться вместе, общими усилиями, возродить, сохранить и приумножить то, что нам передали наши предки. Возродить первозданность природы: беречь деревья, реки, озёра, источники, родники. Я верю в свой народ! Низкий поклон моей Родине, - поделилась Дарима Цырендондопова.
Клип получился довольно красочным: он снимался весной и летом в разных местах республики. Часть съёмок была проведена в священном месте Баргузинской долины – у лика богини Янжимы. В самой композиции рассказывается о бурятском народе, его традициях и обычаях.
Пользователи восхищаются работой: «Столько энергии, силы и одновременно спокойствия и умиротворения! Песня проникает в самые потаённые уголки души, цепляет и заставляет задуматься… Спасибо», «Очень красиво, мощно, душевно», «Обожаю эту работу. Здесь всё совпало - текст, музыка, аранжировка, исполнительница и клип!» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Дарима Цырендондопова заняла третье место на чемпионате ВДВ по гиревому спорту в городе Камышин Волгоградской области.