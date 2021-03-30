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30 марта в Улан-Удэ завоют сирены

30 марта в Улан-Удэ завоют сирены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожан просят сохранять спокойствие

31 марта в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Речевой сигнал повторяется три раза. Жителей и гостей Улан-Удэ просят соблюдать спокойствие. Проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
сирены
 
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