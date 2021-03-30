Горожан просят сохранять спокойствие
31 марта в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».
Речевой сигнал повторяется три раза. Жителей и гостей Улан-Удэ просят соблюдать спокойствие. Проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
30 марта в Улан-Удэ завоют сирены
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В каждом из городов, где останавливается Бута-чан, проходит онлайн-встреча японских туристов и местных жителей
Часть съёмок была проведена в священном месте – у лика богини Янжимы
Горожан просят сохранять спокойствие
Фотографировал Александр Химушин
Так, ручей Волчий почему-то превратился в Вольчью падь
Настоятель дацана рассказал о разрушении вековой традиции браков и продолжения рода
Хышикто Будаев всю жизнь занимался благородным трудом - выращиванием деревьев
На учениях артиллерии в Бурятии сняли зрелищные кадры
Бурятию ждёт нестабильная погода
В вопросе разбирается детский омбудсмен Наталья Ганькина
Турнир прошёл во Владимире
Лифты не смогут работать в сильные морозы
За сутки выявили более 50 больных
«Это своеобразный этнический ликбез», - поясняют в театре «Байкал»
Движение по ним стало опасным