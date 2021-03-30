В детсадах Бурятии нашли продукты без документов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Должностные лица привлечены к административной ответственности



В управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии поступили материалы о возбуждении дел об административных правонарушениях, поступивших от Северобайкальской межрайонной прокуратуры. Прокуратура провела проверки детских садов Северо-Байкальского района.



Выявлены нарушения ветеринарного законодательства: в детском саду «Сказка» (п. Нижнеангарск) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на куриные яйца, горбушу, сухое молоко, сливочное масло, сыр; в детском саду «Белочка» (с. Байкальское) не было документов на горбушу; в «Оленёнке» (п. Холодная) обнаружена продукция без маркировки: 24 кг говядины, горбуша и куриные яйца.



Должностные лица детских садов привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе управления.

