Должностные лица привлечены к административной ответственности
В управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии поступили материалы о возбуждении дел об административных правонарушениях, поступивших от Северобайкальской межрайонной прокуратуры. Прокуратура провела проверки детских садов Северо-Байкальского района.
Выявлены нарушения ветеринарного законодательства: в детском саду «Сказка» (п. Нижнеангарск) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на куриные яйца, горбушу, сухое молоко, сливочное масло, сыр; в детском саду «Белочка» (с. Байкальское) не было документов на горбушу; в «Оленёнке» (п. Холодная) обнаружена продукция без маркировки: 24 кг говядины, горбуша и куриные яйца.
Должностные лица детских садов привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе управления.
В детсадах Бурятии нашли продукты без документов
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