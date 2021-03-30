В Иркутской области компенсировали моральный вред подростку

Ранее несовершеннолетнюю покусала безнадзорная собака



После вмешательства прокуратуры администрацией Чунского района несовершеннолетней компенсирован моральный и материальный вред, причинённый в результате нападения безнадзорной собаки



Выступая в защиту прав ребёнка, прокурор района направил в Чунский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района компенсировать моральный вред и возместить расходы, понесённые на проезд к месту лечения и обратно.



Суд требования прокурора удовлетворил и обязал ответчика возместить расходы в размере 10 тысяч рублей и компенсировать моральный вред несовершеннолетней в размере 300 тысяч рублей.



- В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Администрацией Чунского района в пользу ребенка и её законного представителя выплачено 310 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.





