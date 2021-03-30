Ранее несовершеннолетнюю покусала безнадзорная собака
После вмешательства прокуратуры администрацией Чунского района несовершеннолетней компенсирован моральный и материальный вред, причинённый в результате нападения безнадзорной собаки
Выступая в защиту прав ребёнка, прокурор района направил в Чунский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района компенсировать моральный вред и возместить расходы, понесённые на проезд к месту лечения и обратно.
Суд требования прокурора удовлетворил и обязал ответчика возместить расходы в размере 10 тысяч рублей и компенсировать моральный вред несовершеннолетней в размере 300 тысяч рублей.
- В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Администрацией Чунского района в пользу ребенка и её законного представителя выплачено 310 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области компенсировали моральный вред подростку
Общество, Фото:
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