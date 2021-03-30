Пьяный забайкалец ковшом экскаватора разрушил три вагончика

Ущерб составил более 700 тысяч рублей



Сегодня, 30 марта, в отношении 55-летнего жителя города Краснокаменска возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества.



В ходе ранее проведённой процессуальной проверки установлено, что в марте мужчина работал машинистом экскаватора в транспортной компании, находясь на территории Могочинского района. Его коллега, работавший в этой же компании в сфере жилищно-коммунального строительства, попросил помочь загрузить цемент.



Из-за отказа и возникшей ссорой машинисту экскаватора были нанесены телесные повреждения. Последний, находясь в состоянии опьянения, сел в кабину экскаватора и с помощью ковша уничтожил три жилых вагончика, а также находящееся в нём имущество обидчика.



По предварительным данным, сумма причинённого ущерба превысила 700 тысяч рублей.



- В порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, прокурор дал органу дознания указания о направлении хода расследования уголовного дела, установлении точной суммы ущерба и иных значимых обстоятельств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

