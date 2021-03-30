Ущерб составил более 700 тысяч рублей
Сегодня, 30 марта, в отношении 55-летнего жителя города Краснокаменска возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества.
В ходе ранее проведённой процессуальной проверки установлено, что в марте мужчина работал машинистом экскаватора в транспортной компании, находясь на территории Могочинского района. Его коллега, работавший в этой же компании в сфере жилищно-коммунального строительства, попросил помочь загрузить цемент.
Из-за отказа и возникшей ссорой машинисту экскаватора были нанесены телесные повреждения. Последний, находясь в состоянии опьянения, сел в кабину экскаватора и с помощью ковша уничтожил три жилых вагончика, а также находящееся в нём имущество обидчика.
По предварительным данным, сумма причинённого ущерба превысила 700 тысяч рублей.
- В порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, прокурор дал органу дознания указания о направлении хода расследования уголовного дела, установлении точной суммы ущерба и иных значимых обстоятельств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Пьяный забайкалец ковшом экскаватора разрушил три вагончика
Общество, Фото:
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