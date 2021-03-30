В Иркутске появится аллея с сенсорной дорожкой

Благоустройство намечено на этот год



В 2021 году в Иркутске продолжится благоустройство парковой зоны микрорайона Солнечный. По проекту на территории обустроят сеть прогулочных дорожек с использованием плиточного покрытия и гравийного отсева, сенсорную дорожку из мелкой гальки. Также появятся зоны для активных игр: волейбольная, детская и воркаут площадки, пространство для городских мероприятий. В парке будут выполнены работы по устройству деревянного настила, обустроена отдельная территория для выгула собак, парковочные карманы. Появятся опоры освещения со светильниками.



– Парк микрорайона Солнечный – одно из видовых пространств Иркутска. В 2019 году здесь был проведён первый этап благоустройства, включающий работы по устройству дорожно-тропиночной сети, установке малых архитектурных форм (скамейки, урны) и линии наружного освещения. В этом году территорию ждёт ряд дизайнерских решений. Парк станет уютным местом для комфортного семейного отдыха. Появится аллея из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирским условиям, – отметил первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.



На территории Октябрьского округа благоустроят ещё два общественных пространства: на улице Волжской от дома №14а до дома №15 и зону променада от ул. Коммунистической до ул. Дальневосточной (Бульвар Постышева).



– Бульвар Постышева ждёт второй этап благоустройства. В этом году там появятся велодорожки с разметкой, зоны с резиновым покрытием и деревянным настилом, будут установлены скамейки и урны, обустроен газон в зонах отдыха, а также высажены деревья и кустарники, – пояснила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. – На данный момент муниципалитет заключил все контракты на благоустройство, подрядные организации определены. К работам планируется приступить в мае, как только позволит погода.



Всего же в городе в нынешнем году будет обустроено 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ожидает 54 дворовые территории Иркутска, сообщили в пресс-службе мэрии.



