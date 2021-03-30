Жителям Бурятии предлагают спеть о донорстве

В республике стартовал конкурс «Музыка добра»
Служба крови Бурятии объявляет II республиканский конкурс «Музыка добра». Конкурс нацелен на поддержку и продвижение, а также развитие безвозмездного донорского движения на территории Бурятии. Заявки принимаются до 30 мая.
- Впервые конкурс прошёл в 2017 году и стал источником рождения 10 песен о донорстве крови. Участница конкурса, Санжиева Лариса Николаевна, стала победителем VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» за песню «Донор – Ангел-хранитель» в номинации «О донорстве в стихах». Мы надеемся, что и в этом году конкурс «Музыка добра» пройдёт на высоком уровне! – говорят сотрудники станции переливания крови.
До 30 мая на конкурс принимаются авторские вокальные композиции на тему донорства крови. Работу необходимо отправить на электронную почту brspk_omo@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс».
Выступления конкурсантов будут рассматриваться по следующим критериям: качество текста, качество музыкальной композиции и качество вокального исполнения.
Победитель бесплатно запишет песню в студии звукозаписи «Триумф» и получит денежное вознаграждение в размере 5000 рублей от организатора конкурса. Также предусматривается награждение наиболее ярких исполнителей ценными призами от партнёров.
Конкурс завершится в преддверии Всемирного дня донора крови 9 июня, сообщили в пресс-службе республиканской станции переливания крови.
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