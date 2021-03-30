Читинца убили за претензии к плохому ремонту

Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы



Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Читы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве, краже, умышленном повреждении чужого имущества и незаконном хранении оружия и боеприпасов.



По версии следствия, в мае 2020 года занимающийся ремонтом автомашин мужчина поссорился с жителем Читы, предъявившим претензии за некачественно выполненные работы, он потребовал возврата уплаченных денег. Решив его убить, работник привлёк двух своих знакомых, разработав с ними план убийства, для совершения которого они выбрали безлюдный участок местности рядом с автодорогой Чита-Иркутск, выкопали яму для сокрытия трупа и вооружились.



Ночью 20 мая 2020 года один из них под надуманным предлогом привёз потерпевшего на место, где второй с использованием незаконно приобретённого карабина блокировал его. В это время третий мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключённым досудебным соглашением о сотрудничестве, выстрелил из переделанного под стрельбу боевыми патронами револьвера в тело и голову потерпевшего.



Соучастники спрятали труп в заранее выкопанной яме, облили место вокруг него бензином, сожгли одежду, а оружие спрятали у своего знакомого.



Кроме того, незадолго до убийства они проникли в склад магазина и совершили кражу. Один из соучастников повредил полотно подъёмных ворот.



Уголовное дело было возбуждено 26 мая 2020 года по сообщению о безвестном исчезновении потерпевшего, и уже 30 мая 2020 года правоохранительные органы установили и задержали причастных к совершению преступления лиц, а также обнаружили место захоронения трупа.



В ходе следствия также изъято незарегистрированное и самодельно изготовленное огнестрельное оружие – пистолет ПМ, карабин Симонова и револьвер-наган.



Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.



- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд, одним из обвиняемых заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.



В случае признания мужчин виновными и не заслуживающими снисхождения им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



В отношении лица, добровольно сотрудничавшего со следствием и изобличившего соучастников, уголовное дело будет рассмотрено отдельно в особом порядке.

