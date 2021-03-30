Бурятский лама объяснил, чем плохи гражданские браки

Настоятель дацана рассказал о разрушении вековой традиции браков и продолжения рода



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает рассказывать об основах буддизма и бурятских традициях. На этот раз он поведал о древних бурятских традициях в бракосочетании.



- Основной целью брака является продолжение рода. Исходя из этого, буддийская астрология говорит о совместимости или несовместимости супругов. В древние времена бурятскую невесту выбирали родители. Впрочем, такая традиция была у многих народов. После длительных обсуждений, проверок выбирали подходящую семью, из которой можно было бы взять невесту для своего сына, - поделился Еши Намжил лама.



В старину родители старались подобрать будущую невесту до исполнения ей 12 лет.



- Здесь рассматривали не только обеспеченность родителей девочки, как обычно это преподносит в негативном формате западный кинематограф, как нечто устаревшее, ненужное, глупое. В первую очередь изучалась родословная: много ли долгожителей, были ли у них больные, калеки, погибшие, насколько знаменита своими представителями и т.д., - отмечает лама.



Любопытно, что нынешнее положение сильно в расчёт не брали, так как все понимали, что главное богатство рода, семьи – это люди, а супруги смогут и сами найти способ жить достойно. В свою очередь, родители девочки тоже не спешили с ответом и сами проверяли род, который сватается.



- Ведь каждый родитель хотел своим детям дать как можно лучшее будущее. Поэтому браки были, как правило, равные, правильные. Каждый мальчик, девочка с самого детства знали своих будущих суженых. Первые год-два летом-осенью мальчики жили в гостях, в последующие годы уже девочки пробно жили у своих свёкров. Дети в таких браках рождались, как правило, здоровые, крепкие и достойно продолжали свой великий род. Если отношения не ладились, что было крайне редко, тогда молодожёнов разлучали, и договор между родителями расторгался. Калым возвращался, - объясняет настоятель Курумканского дацана.



Сейчас же ситуация совсем другая. Дети вырастают и сами приводят своих избранников знакомиться в родительский дом.



- Ещё одно модное веяние пришло к нам – это жить некоторое время в гражданском браке, дескать, нужно приглядеться, если понравится, тогда поженимся, а если нет – значит, нет. Ориентиры и мотивации стали совсем другими. Теперь смотрят нынешнее положение, обеспеченность. Даже внешний вид порой играет первостепенную роль. Какие люди были в роду – вообще не учитывают, даже название рода не знают. С одной стороны, казалось бы, какая разница, ведь теперь мы живём сёлами, городами, а не родами. Однако все теперь знают о наследственной передаче генов. Поэтому если хотим, чтобы дети рождались здоровые, успешные, тогда нужно смотреть хотя бы предыдущие 2-3 поколения семьи (дедушек, прадедушек), - замечает Еши Намжил лама.



По его словам, буддийские астрология и медицина считают, что кости и мозг передаются от отца, а кровь и мясо – от матери. В Тибете, например, была традиция: молодожёны для зачатия здорового ребенка или для «исправления» астрологической несовместимости поселялись на 15, 30 или более дней при дацанах на затвор, в котором они питались только лишь монастырской вегетарианской пищей два раза в день. И всё время проводили, начитывая мантру, совершали многочисленные обходы и простирания. Обычно лама определял необходимое их количество.



- После такого очищения зачинался совершенно здоровый ребёнок с большим потенциалом. Такой способ является как бы самым лучшим, надёжным. Если это невозможно, тогда рекомендуют другие, более «облегчённые» методы. Медицина предлагает пройти курс лечения: рекомендуют определённую диету, образ поведения, лекарства, иногда некоторые внешние процедуры, такие как прижигание специальных точек. Тантра посоветует набор ритуалов. Бывают случаи, когда супруги не могут зачать, хотя с медицинской стороны всё в норме. На этот случай и тантра, и медицина предложат свои методы. Их существует огромное количество в зависимости от практики. Даже есть специальные мантры для зачатия мальчика, - продолжил лама.



Если дети не рождаются, Еши Намжил лама советует верующим очищать негативную карму. Эффективные и доступные способы, по мнению священнослужителей, это украшение дацанов, храмов, буддийских ступ, выкуп и спасение жизней рыб, птиц и животных.



- Современная реальность такова, что у нас мало добродетельной кармы, поэтому разрушена вековая традиция браков и продолжения рода. Уповая на судьбу, создаём семьи и рожаем детей. Раньше люди как будто не спешили жить, смотрели в более далёкое будущее. Мы же поставлены в такие условия, словно нас всё время кто-то куда-то гонит, и мы всегда спешим. И нет времени подумать о дальней перспективе, - считает настоятель Курумканского дацана.



Лама также отмечает, что в буддизме существует огромное количество ритуалов, призванных помочь в создании семьи, в укреплении семейных уз. Однако их эффективность не абсолютна, ведь главной действующей силой являются личное стремление человека и его усилия по изменению своей жизни.

