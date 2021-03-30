Гиревик из Бурятии взял бронзу первенства России

Спортсмен из Бурятии попал в юниорскую сборную страны



Спортсмен из Бурятии Дмитрий Коломин стал бронзовым призёром первенства России среди юниоров по гиревому спорту. Первенство проходило в городе Чебоксары.



Дмитрий завоевал медаль в двоеборье в весовой категории 68 кг. Гиревик из Бурятии сделал 103 подъёма гири в упражнении «толчок» и 150 раз в упражнении «рывок».



Дмитрий Коломин попал в юниорский состав сборной России.



В 2020 году Дмитрий завоевал бронзовую медаль первенства мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье».

