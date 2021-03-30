Спортсмен из Бурятии попал в юниорскую сборную страны
Спортсмен из Бурятии Дмитрий Коломин стал бронзовым призёром первенства России среди юниоров по гиревому спорту. Первенство проходило в городе Чебоксары.
Дмитрий завоевал медаль в двоеборье в весовой категории 68 кг. Гиревик из Бурятии сделал 103 подъёма гири в упражнении «толчок» и 150 раз в упражнении «рывок».
Дмитрий Коломин попал в юниорский состав сборной России.
В 2020 году Дмитрий завоевал бронзовую медаль первенства мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье».
Гиревик из Бурятии взял бронзу первенства России
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