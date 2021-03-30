В Бурятии ушёл из жизни отец Эржены Будаевой

Хышикто Будаев всю жизнь занимался благородным трудом - выращиванием деревьев
30 марта ушёл из жизни Хышикто Раднаевич Будаев, отец основательницы фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Эржены Будаевой. Об этом сообщила общественница, председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.
- Печальная новость... Папа Эржены Будаевой, Хышикто Раднаевич, ушёл вслед за своей женой, Зинаидой Уновной. Благого перерождения, удивительный человек, - написала она на своей странице.
Учёный-лесовод, заслуженный деятель науки республики, первый учёный-мелиоратор Бурятии Хышикто Будаев всю свою жизнь занимался благородным и созидательным трудом - выращиванием деревьев.
- Выпускник Ленинградской лесотехнический академии, в Кяхте он начал работу по созданию лесных полос, закреплению и облесению песков в опытном порядке на землях совхоза «Пограничный», близ села Усть-Кяхта, в 10-15 километрах от города Кяхты. Появились леса и лесные полосы в Селенгинском, Кяхтинском районе, в песках Куйтунов Баргузинского района - густые заросли облепихи. За разработку и внедрение методов и способов защитного лесоразведения в Бурятской АССР Хышикто Будаева дважды наградили медалью ВДНХ. Написанные учёным рекомендации применяли и использовали в Туве, Читинской области, Восточной Сибири, - рассказывает журналист Дулма Баторова на своей странице в Facebook.
На улице Солнечная в Улан-Удэ радуют горожан деревья и кустарники, посаженные заботливыми руками Хышикто Раднаевича. Это дома 18, 39, 20, 26, а также возле детского сада «Кристаллик». Само здание Бурятского научного центра тоже утопает в зелени.
- В последние годы ветеран науки занимался озеленением дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. В этом году должна была выйти его книга по озеленению городов и сёл Бурятии, она готова к печати, - отметила Дулма Батарова.
Журналист вспоминает, что Хышикто Будаев был удивительно обаятельным, солнечным, очень добрым человеком.
- Всегда подтянутый, живой, энергичный, он излучал уверенность, мудрость и принципиальность. Он всегда приходил людям на помощь в трудный момент жизни. Дочь рассказывает, что в эти тяжёлые времена, когда её папа болел, весь их дом спрашивал о состоянии здоровья, знакомые и незнакомые люди подходили к ней, желали Хышикто Раднаевичу скорейшего выздоровления. Когда мы позвонили ему в больницу спросить, как его самочувствие, Хышикто Раднаевич сказал: «Я в огне не горел и в воде не тонул. Никогда ни в чём не проигрывал!», - вспоминает Дулма Баторова.
Также Хышикто Будаев написал автобиграфическую повесть «Верхний Баргузин - родина Будаевых», книга была издана в 2015 году.
Справка:
Эржену Будаеву знают и помнят многие. Она стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину.
Она создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды». Фонд и сегодня осуществляет успешную деятельность. Именно благодаря ей и её соратникам по движению удалось добиться строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит имя Эржены Будаевой. В её честь разбита аллея.
Она была организатором концертов и соревнований среди инвалидов-колясочников, акций и социальных проектов, автором грантов и программ по обмену, позволяющие повышать уровень образования и перенимать опыт в инклюзии зарубежных стран. По её инициативе началась реализация проекта по инклюзивному образованию.
6 мая 2013 года Эржена Будаева безвременно ушла из жизни.
В августе 2013 года на сессии Эржене Хышиктуевне посмертно присвоили звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ» за значительный вклад в развитие города и за большие заслуги в общественной и благотворительной деятельности.
В Бурятии ушёл из жизни отец Эржены Будаевой
Общество, Фото:
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