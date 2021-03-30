В Бурятии «Ураганы» уничтожили «противника»

- Состоялся полевой выход ракетных войск и артиллерии. В рамках лагерного сбора артиллеристы совершенствуют практические навыки по оборудованию и маскировке огневых позиций, управлению огнём, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







На полигоне Бурдуны в Бурятии артиллеристы поражали условного противника. По бронетехнике «противника» били расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган».Также на полевом выходе артиллеристы выполнял ряд тактических и тактико-специальных учений, в том числе ночью.В том числе артиллеристы тренировались взаимодействовать с операторами беспилотников и подразделениями мотострелков и танкистов.В манёврах приняли участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 300 средств артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.