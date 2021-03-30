Бурятию ждёт нестабильная погода
Температура ночью со среды на четверг в Бурятии будет теплее, чем днём. Но к концу недели воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
Температура на неделе в Бурятии будет нестабильной. Заморозки сменятся оттепелями, а солнечная погода — снегом. В течение недели ожидается повышение дневных температур.
В среду по республике местами небольшой снег, северной половине до умеренного. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура ночью по Бурятии от 1 градуса мороза до 4 тепла, а по северу до 12 градусов ниже нуля. Днём в большинстве районов до 2 градусов мороза, местами до плюс 10.
- Днём будет холоднее, чем ночью, — прокомментировала представитель гидрометцентра.
В четверг днём без осадков, а ночью ожидается снег. Температура ночью опустится до 8 градусов мороза, по северу до 13-ти. Но днём в четверг будет теплее, чем в среду — в большинстве районов 5-10 градусов выше нуля.
В Бурятии солнечная погода будет сменяться снегом
Общество, Фото:
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