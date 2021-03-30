В Бурятии солнечная погода будет сменяться снегом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятию ждёт нестабильная погода



Температура ночью со среды на четверг в Бурятии будет теплее, чем днём. Но к концу недели воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



Температура на неделе в Бурятии будет нестабильной. Заморозки сменятся оттепелями, а солнечная погода — снегом. В течение недели ожидается повышение дневных температур.



В среду по республике местами небольшой снег, северной половине до умеренного. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура ночью по Бурятии от 1 градуса мороза до 4 тепла, а по северу до 12 градусов ниже нуля. Днём в большинстве районов до 2 градусов мороза, местами до плюс 10.



- Днём будет холоднее, чем ночью, — прокомментировала представитель гидрометцентра.



В четверг днём без осадков, а ночью ожидается снег. Температура ночью опустится до 8 градусов мороза, по северу до 13-ти. Но днём в четверг будет теплее, чем в среду — в большинстве районов 5-10 градусов выше нуля.

