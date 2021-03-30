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В Улан-Удэ отказались от лифтов на новом мосту через Уду

В Улан-Удэ отказались от лифтов на новом мосту через Уду
Общество, 
Лифты не смогут работать в сильные морозы

На строящемся третьем мосту через Улан-Удэ откажутся от лифтов для маломобильных граждан. Лифты были в проекте, но по инициативе проектно-аналитического комитета администрации города от них решили отказаться. Вместо лифтов на пешеходном переходе будут смонтированы пандусы.

- Основная претензия к лифтам – невозможность функционирования в сильные морозы, - пояснили в минтрансе Бурятии.

Строительство третьего моста через Уду началось весной 2020 года. Подрядчик – ООО «Хотьковский автомост», зарегистрированный в Московской области. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.

Ранее было принято решение о дополнительном финансировании из федерального бюджета на строительство моста в размере 1,8 млрд. рублей. Такая поддержка позволила перенести срок ввода в эксплуатацию объекта с 2024-го на 2023 год.

Третий мост через Уду поможет снять нагрузку с существующих мостов на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов.



мост мост через Уду
 
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