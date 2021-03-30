Движение по ним стало опасным
В Иркутской области из-за потепления и активного таяния льда продолжается закрытие ледовых переправ.
Так, в понедельник межведомственная комиссия приняла решение о прекращении функционирования переправы через реку Иркут, которая соединяла сёла Введенщина и Баушево. Также из-за неудовлетворительного состояния льда запрещено движение всех видов транспорта по ледовой переправе «Тангуй Добчур» в Братском районе на водохранилище. На закрытых ледовых дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки и преграды на съездах к ним.
На сегодня в Иркутской области функционируют 39 ледовых дорог: 12 – в Киренском районе, 5 – в Тайшетском районе, 4 – в Усть-Кутском районе, по 3 - в Нижнеудинском, Катангском, Казачинско-Ленском районах, по 2 – в Бодайбинском, Братском, Мамско-Чуйском районах, по одной – в Балаганском, Тулунском, Жигаловском районах. Все они предназначены для безопасного проезда по льду. Пересечение водоёмов вне ледовых переправ запрещено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё буквально вчера сообщалось о 41 действующей переправе.
В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы
Общество, Фото:
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