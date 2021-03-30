В Иркутской области нашли заблудившихся геодезистов

Мужчины выезжали из леса и сбились с дороги



Трое мужчин заблудились в лесу близи села Игжиновка Иркутской области. Сообщение об этом поступило на телефон доверия спасателей около полуночи 29 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Руководитель специалистов-геодезистов, возвращавшихся после окончания работ на участке на базу, сообщил, что они пытались выехать из леса на автомобиле «Тойота» по объездному пути, но сбились с дороги. Мужчина передал координаты и добавил, что топливо на исходе, равно как и зарядка их мобильных телефонов.



К месту направился врио заместителя начальника 48 пожарно-спасательной части Артём Кармаданов на личном автомобиле.



- По указанным координатам уже никого не было, поскольку люди не стали дожидаться спасателей и продолжили движение. Нам, чтобы проехать по их следам, требовалась техника повышенной проходимости. Я вернулся в Жигалово за помощью, - рассказал пожарный.



С заведующим отделом ГО и ЧС Жигаловского района Вячеславом Яковлевым Артём Кармаданов на автомобиле УАЗ вновь направился на поиски.



- Преодолели мы порядка 25 километров по лесу. Осложняли продвижение высокий снег, наледи, ночное время. Около четырёх часов утра на берегу реки Лены напротив деревни Пономарева мы обнаружили заблудившихся. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Их вместе с оборудованием доставили в Жигалово. Автомобиль, на котором они приехали, был неисправен. Его эвакуация будет проведена в дневное время, - уточнил Кармаданов.





