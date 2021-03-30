Люди решили позаботиться о пожилых односельчанах
В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии активисты ТОС «Алладин» сделали и установили автобусную остановку для односельчан. Финансирование производилось за счёт средств, выигранных в конкурсе, сообщает «Заиграево-инфо. 24/7».
- В нашем посёлке работает около 40 человек на свинокомплексе. По утрам они ждут автобус от 10 до 20 минут, среди них есть и люди в возрасте. Решили сделать и установить хорошую, металлическую остановку, чтобы долгие годы служила на благо нашим односельчанам, - прокомментировал председатель ТОС «Алладин» Максим Зарубин.
Подобный пример сплочённости ТОСов в Бурятии не единичный. Как сообщал «Байкал-Daily», в Хоринском районе члены ТОС «Тополя» сами построили церковь.
Жители Бурятии сами сделали автобусную остановку
Общество, Фото:
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