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Жители Бурятии сами сделали автобусную остановку

Жители Бурятии сами сделали автобусную остановку
Общество,  Фото:"Заиграево-инфо"
Люди решили позаботиться о пожилых односельчанах

В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии активисты ТОС «Алладин» сделали и установили автобусную остановку для односельчан. Финансирование производилось за счёт средств, выигранных в конкурсе, сообщает «Заиграево-инфо. 24/7».

- В нашем посёлке работает около 40 человек на свинокомплексе. По утрам они ждут автобус от 10 до 20 минут, среди них есть и люди в возрасте. Решили сделать и установить хорошую, металлическую остановку, чтобы долгие годы служила на благо нашим односельчанам, - прокомментировал председатель ТОС «Алладин» Максим Зарубин.

Подобный пример сплочённости ТОСов в Бурятии не единичный. Как сообщал «Байкал-Daily», в Хоринском районе члены ТОС «Тополя» сами построили церковь.
ТОС остановка общественного транспорта
 
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