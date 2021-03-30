В Улан-Удэ выступил Ариунбаатар Ганбаатар

Монгольский баритон, солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар вышел на сцену Бурятского театра оперы и балета в «Травиате» (16+) Джузеппе Верди.
Ариунбаатар исполнил партию Жоржа Жермона 27 марта, во Всемирный день театра. Его партнёрами по сцене были Самбуу Батчимэг и Чингис Иванов. Оркестром дирижировал Георгий Албегов.
1 апреля Ариунбаатар Ганбаатар выступит на сцене Мариинского театра в опере «Аида» (12+) Джузеппе Верди.
Опера «Травиата» была поставлена в рамках госзадания 2020 года и после отмены карантина стала первой премьерой на сцене Бурятского оперного театра. Все показы прошли с аншлагом, зрители высокого оценили работу московского режиссёра Владимира Бочарова. 16 января премьеру посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ариунбаатар Ганбаатар был солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета с 2014-го по 2018 год. В 2015 году стал лауреатом I премии (золотой медали) и Гран-при XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. В 2017 году стал победителем Международного конкурса оперных певцов BBC «Певец мира» (BBC Cardiff Singer of the World) в номинации Song Prize. В настоящее время – солист Мариинского театра.