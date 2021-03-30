Спортсменка из Бурятии выиграла всероссийский турнир по боксу

Общество, Фото: страница Натальи Шадриной

Наталья Шадрина готовится к основным стартам



Представительница Бурятии Наталья Шадрина завоевала золото ХХ всероссийского соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Соревнование проходило с 22 по 28 марта в Московской области, сообщили в минспорта Бурятии.



- Этот турнир - один из этапов подготовки к основным стартам, где пробуем использовать разные тактики, экспериментируем и оттачиваем мастерство, - поделилась Наталья Шадрина.



Она поблагодарила спортивную школу олимпийского резерва №11, директора Центра спортивной подготовки родной спортивный клуб «Номто» и своего тренера Бато-Мунко Ванкеева.



Наталья Шадрина уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. Боксом начала заниматься довольно поздно, в 18 лет. Стала первой представительницей Бурятии в сборной России по боксу. Неоднократный призёр чемпионатов России. В том числе обладатель бронзы чемпионата страны 2019 года, что позволило ей в том году выступить на чемпионате мира по боксу, который проходил в Улан-Удэ. Была капитаном сборной России на этом чемпионате. Легко пробилась в четвертьфинал, но в полуфинал выйти не смогла.





