В Бурятии юридическое лицо освободили от штрафа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос разрешился после прокурорского вмешательства



В прокуратуру обратился житель Бурятии и заявил о неправомерном привлечении микропредприятия к административной ответственности.



Установлено, что субъект малого предпринимательства привлечён к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа. Однако законом определено, что в 2020 году срок для уплаты административного штрафа в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не более 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Срок уплаты штрафа для данного микропредприятия не истёк.



Прокуратурой республики на постановление мирового судьи и решение районного суда принесён протест в вышестоящий суд.



Постановлением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции протест прокуратуры удовлетворён, судебные постановления отменены, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

