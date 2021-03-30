Вопрос разрешился после прокурорского вмешательства
В прокуратуру обратился житель Бурятии и заявил о неправомерном привлечении микропредприятия к административной ответственности.
Установлено, что субъект малого предпринимательства привлечён к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа. Однако законом определено, что в 2020 году срок для уплаты административного штрафа в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не более 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Срок уплаты штрафа для данного микропредприятия не истёк.
Прокуратурой республики на постановление мирового судьи и решение районного суда принесён протест в вышестоящий суд.
Постановлением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции протест прокуратуры удовлетворён, судебные постановления отменены, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии юридическое лицо освободили от штрафа
Общество, Фото:
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