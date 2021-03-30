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В Бурятии работники организаций не проходили медосмотр

В Бурятии работники организаций не проходили медосмотр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Директорам внесли представление

Прокуратура Закаменского района Бурятии проверила исполнение закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности двух организаций, эксплуатирующих такие объекты на территории района.

Установлено, что в нарушение закона газозаправочной станцией и литейным предприятием пятеро лиц допущены к работе с опасными производственными объектами без прохождения медицинских осмотров.

Генеральным директорам организаций внесены представления, которые удовлетворены, работниками пройдён медицинский осмотр, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
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