В Бурятии работники организаций не проходили медосмотр

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Директорам внесли представление



Прокуратура Закаменского района Бурятии проверила исполнение закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности двух организаций, эксплуатирующих такие объекты на территории района.



Установлено, что в нарушение закона газозаправочной станцией и литейным предприятием пятеро лиц допущены к работе с опасными производственными объектами без прохождения медицинских осмотров.



Генеральным директорам организаций внесены представления, которые удовлетворены, работниками пройдён медицинский осмотр, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

