Директор привлечён к административной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, на одном из пунктов приёма и отгрузки древесины села Петропавловка Джидинского района Бурятии нарушали закон. Здесь не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, свидетельства о постановке пункта на учёт, документа, подтверждающего постановку земельного участка на кадастровый учёт. На информационных вывесках отсутствовали необходимые реквизиты.
Вопреки санитарным требованиям отходы производства – опилки, стружка складировались на земле, в местах без твёрдого покрытия, без специализированной площадки для накопления отходов.
Директору пункта внесено представление, которое удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлениям прокурора директор пункта привлечён к административной ответственности. Виновному назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии в пункте приёма и отгрузки захламили территорию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Директор привлечён к административной ответственности
Украденный гаджет он сдал в ломбард
В Улан-Удэ до +13 градусов
Изначально мужчина хотел просто проучить родственника
Полученные знания могут пригодиться на всероссийском конкурсе
В запасе всего несколько месяцев, чтобы суметь собрать деньги на спасительный укол для тяжелобольной трёхмесячной Адисы
Девушка-подросток скончалась в больнице
Финальное голосование состоится в ноябре 2021 года
Предложение касается самого короткого пути от площади Советов до ТРЦ «Пионер»
Фермеры готовят скот к выставке
В субботу станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Мероприятие прошло под руководством Геннадия Жидко
Британский штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного
На помощь пострадавшим сельчанам пришли люди из соседнего населённого пункта
Представитель «скорой» Хэшэкто Аюшеев рассказал, удаётся ли высыпаться при таком бешеном темпе жизни