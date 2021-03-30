В Бурятии в пункте приёма и отгрузки захламили территорию

Директор привлечён к административной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, на одном из пунктов приёма и отгрузки древесины села Петропавловка Джидинского района Бурятии нарушали закон. Здесь не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, свидетельства о постановке пункта на учёт, документа, подтверждающего постановку земельного участка на кадастровый учёт. На информационных вывесках отсутствовали необходимые реквизиты.



Вопреки санитарным требованиям отходы производства – опилки, стружка складировались на земле, в местах без твёрдого покрытия, без специализированной площадки для накопления отходов.



Директору пункта внесено представление, которое удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлениям прокурора директор пункта привлечён к административной ответственности. Виновному назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

