Знакомый украл у жителя Бурятии телефон

Украденный гаджет он сдал в ломбард



16 марта в полицию с заявлением о краже обратился 22-летний житель Кабанска. Молодой человек сообщил, что ночью отдыхал со знакомым в кафе, откуда их забирал и отвозил домой общий приятель. Спустя время заявитель обнаружил отсутствие гаджета. По всей вероятности, мобильное устройство было украдено по пути следования.



Полицейские установили причастность к преступлению 25-летнего работающего местного жителя, с которым заявитель находился в заведении. Выяснилось, что он украл телефон из салона автомобиля и впоследствии сдал в ломбард. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

