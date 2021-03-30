Украденный гаджет он сдал в ломбард
16 марта в полицию с заявлением о краже обратился 22-летний житель Кабанска. Молодой человек сообщил, что ночью отдыхал со знакомым в кафе, откуда их забирал и отвозил домой общий приятель. Спустя время заявитель обнаружил отсутствие гаджета. По всей вероятности, мобильное устройство было украдено по пути следования.
Полицейские установили причастность к преступлению 25-летнего работающего местного жителя, с которым заявитель находился в заведении. Выяснилось, что он украл телефон из салона автомобиля и впоследствии сдал в ломбард. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Знакомый украл у жителя Бурятии телефон
Общество, Фото:
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