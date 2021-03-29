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Таскали гравий вёдрами: В Бурятии дома спасают от подтопления

Таскали гравий вёдрами: В Бурятии дома спасают от подтопления
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
На помощь пострадавшим сельчанам пришли люди из соседнего населённого пункта

24 марта в результате таяния снега произошло подтопление четырёх жилых домов селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Особенно пострадал дом одной сельчанки, у которой вода вошла в дом и оказалось затоплено подполье.

На данный момент воду удалось отвести. Работа осложняется тем, что земля ещё мёрзлая, опашку произвести нельзя. Людям пришлось вёдрами таскать гравий и щебень. Их везли из Вознесеновки и Хандагатая, так как со своего карьера из-за мерзлоты накопать не удавалось.

- Первыми на помощь пришли члены нашей добровольной пожарной команды Попов Иван, Перфильев Алексей и Густов Геннадий. Огромную помощь оказали хандагатайцы Кудряшов Алексей, Максимов Василий. Они несколько дней трудились до темноты, предоставили свою технику , машины, трактор. Кудряшов Алексей уже не первый раз оказывает помощь нашему поселения. Благодарность и сердечное спасибо! - сказала глава поселения Барыкинское Нина Щербакова.

Также в стороне не осталась молодёжь и начальник отдела ГО ЧС Тарбагатайского района Людмила Асташова.

- Собственникам домов, которых подтопило, спасибо за понимание. Точку в работе ставить рано, снег в Барыкино ещё не весь растаял. Не расслабляемся! Следим за состоянием сточных канав возле своих домов! Хотелось бы большего внимания и помощи отдалённым и небольшим поселениям, со стороны руководства района, здесь тоже живут люди, - заключила Людмила Асташова.

Как сообщал «Байкал-Daily», талые воды беспокоят не только барыкинцев, но жителей Мухоршибири. Здесь на прошлой неделе сельчане жаловались на размытые дороги и воду во дворах.

подтопление
 
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