На помощь пострадавшим сельчанам пришли люди из соседнего населённого пункта
24 марта в результате таяния снега произошло подтопление четырёх жилых домов селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Особенно пострадал дом одной сельчанки, у которой вода вошла в дом и оказалось затоплено подполье.
На данный момент воду удалось отвести. Работа осложняется тем, что земля ещё мёрзлая, опашку произвести нельзя. Людям пришлось вёдрами таскать гравий и щебень. Их везли из Вознесеновки и Хандагатая, так как со своего карьера из-за мерзлоты накопать не удавалось.
- Первыми на помощь пришли члены нашей добровольной пожарной команды Попов Иван, Перфильев Алексей и Густов Геннадий. Огромную помощь оказали хандагатайцы Кудряшов Алексей, Максимов Василий. Они несколько дней трудились до темноты, предоставили свою технику , машины, трактор. Кудряшов Алексей уже не первый раз оказывает помощь нашему поселения. Благодарность и сердечное спасибо! - сказала глава поселения Барыкинское Нина Щербакова.
Также в стороне не осталась молодёжь и начальник отдела ГО ЧС Тарбагатайского района Людмила Асташова.
- Собственникам домов, которых подтопило, спасибо за понимание. Точку в работе ставить рано, снег в Барыкино ещё не весь растаял. Не расслабляемся! Следим за состоянием сточных канав возле своих домов! Хотелось бы большего внимания и помощи отдалённым и небольшим поселениям, со стороны руководства района, здесь тоже живут люди, - заключила Людмила Асташова.
Как сообщал «Байкал-Daily», талые воды беспокоят не только барыкинцев, но жителей Мухоршибири. Здесь на прошлой неделе сельчане жаловались на размытые дороги и воду во дворах.
Таскали гравий вёдрами: В Бурятии дома спасают от подтопления
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие прошло под руководством Геннадия Жидко
На помощь пострадавшим сельчанам пришли люди из соседнего населённого пункта
Представитель «скорой» Хэшэкто Аюшеев рассказал, удаётся ли высыпаться при таком бешеном темпе жизни
Бурятские борцы вылетели на сборы в Москву
Девушка призналась, что рождение тройни поставит крест на её планах на жизнь
За сутки выявили более сотни больных
В Бурятии перечислили плюсы и минусы отдыха в Тункинской долине
Погода ухудшится во вторник
Переправа появится после ледохода на реке
В Улан-Удэ началась подготовка к летнему пожароопасному сезону
Британский штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного
Ребёнку предстоит каждый день выполнять различные тренировки и упражнения
Блогер Аюна Гармаева устроила акцию на Таймс-сквер
Прежние саженцы сирени не прижились и зачахли
Звезда «Бригады» поддержал автоинспекторов Бурятии