Руководитель станции скорой помощи Тункинской больницы: «Успеть любой ценой»

- Каковы были ваши ощущения в первый выезд?





- А как вы ориентируетесь на местности?







- Сколько человек работает на станции скорой помощи?





- При таком графике высыпаетесь? Есть ли досуг?





- Дайте совет молодежи, которая захочет пойти по вашим стопам.





Руководитель станции скорой помощи Тункинской центральной районной больниц Хэшэкто Аюшеев рассказал в интервью о том, как работают медики на станции, удаётся ли высыпаться при таком бешеном темпе жизни, о пациентах и многом другом.- Скорая помощь абсолютно незаменимая функция в работе любой больницы, особенно обслуживающей такой большой район, как Тункинский. Ежедневно, экипажи скорой помощи готовы по первому звонку прибыть в любую точку района, чтобы помочь людям, находящимся в экстренной ситуации. Ситуации же бывают разные – от банальных острых болей в желудке до резких приступов, могущих привести к гибели человека, - отмечают в Тункинской больнице.Чтобы успеть, им нужно всего лишь 20 минут – таков норматив. Экипажи должны быть слаженными, а водители ориентироваться на территории как в своём собственном дворе.- Я сам родом из Тунки, село Харбяты. Из семьи врачей – моя мама проработала здесь в центральной районной больнице 30 лет, супруга - тоже медик. Окончив Агинский медицинский колледж в 2016 году, потянуло на Родину и устроился в больницу. Распределили в скорую помощь. Так я оказался здесь, на станции. Похоже, так судьба распорядилась.- Первого не помню, поскольку уже пять лет на скорой, но запомнился один случай. Хоть нас учили, готовили к таким ситуациям, но помню до сих пор в мельчайших подробностях. Вызов, зима, - 35 градусов. ДТП, ночь, работали по двое в экипаже. Приехали - в кювете грузовичок. Лобовое стекло выбито, в кабине в истерике тихонько всхлипывает водитель.Тишина настолько громкая, что звенит в ушах.Осмотревшись, в 10-ти метрах от грузовика увидели тело, застрявшее в кустах. Проверили – мёртв. К тому моменту прибыли ГАИ с прожектором. А по нашим ощущениям, когда мы шли - казалось, что мы идём по вате, которая прилипает к ногам. Полицейский врубил прожектор, и оказалось, что вся территория по радиусу: от грузовичка до тела - густо усеяна кровью – когда человек вылетел из машины, осколками была задета артерия, и кровь под давлением фонтаном забрызгала всё вокруг – деревья, снег.Не дай никому в этой жизни увидеть такое! Поэтому помните, всегда нужно пристегиваться во время езды.В основном же, у нас главные пациенты – это «хроники» (астма, давление) – дедушки и бабушки. Но у них всё стандартно, в памяти не остаётся. В памяти остаются люди, к которым приедешь, окажешь первичную медицинскую помощь, они повеселеют и начинают благодарить, шутить и веселиться. От этого получаешь удовлетворение.Конечно же, бывает напряжение в отношениях с пациентами, но без этого никак - может поступить несколько вызовов сразу – в одном доме температура повысилась у здорового лба – лет эдак 35, а в другом - вопрос жизни и смерти, естественно, нужно мчаться спасать жизнь. Однако со стороны, к которой приехали позже, могут раздаться весьма нелицеприятные звонки и претензии, дескать, почему так медленно. Но это всегда бывает, мы всё-таки работаем с людьми. Так что приходится быть психологом, дипломатом, а порой и философом. Жизнь есть жизнь.- Мы начинаем работу с 8.30 утра. В это время обычно происходит пересменка, когда отработавшие сутки врачи меняют друг друга. В составе смены находятся - водители, диспетчера, фельдшеры. Утром начинается планёрка, на которой озвучиваются планы, проблемы, задачи. Особый акцент на людях, которым требуется особое внимание, как правило, это хронические больные, к которым за прошедшие сутки были выезды, информацию о которых и самих их передают на особый контроль в больницу. Позже все расходятся по своим рабочим местам.- Мы построили работу таким образом, что должны добраться до места вызова максимум за 20 минут. Туда же, куда доехать за это время не можем, вызывают фельдшера из местного ФАП. Вслед за фельдшером, уже позже приезжаем мы. По вызову нас уже всё готово. Автомобили прогреты, оборудование и запасы лекарств пополнены, 2 минуты на определение маршрута, и мы поехали. В любое время суток - в дождь, снег, жару или стужу.- Многие наши сотрудники имеют стаж 30-40 лет работы, они в любом доме бывали раз по 10 минимум. Водители же, как и, пожалуй, на любой скорой помощи в стране знают дороги, закоулки сёл, района как свои пять пальцев.Два наших ветерана скорой помощи Серафима Сергеевна Будаева и Жигжит Лопсонович Таряшинов имеют настолько большой опыт работы, что зачастую заходя в дом пациента, уже знают не только хозяев, но и поколения их семей. К примеру, вызывает нас представитель пациента – взрослый мужчина лет 40 – уже отец семьи, с бородой. Фельдшер же говорит, я вас помню, были маленьким – приезжали к тебе. Сына твоего лечили, ну, теперь показывай своего больного внучка. Также и фельдшеров узнают, радуются! Здравствуйте! Сэржема Сергеевна приехала!Хочется поблагодарить за учебу и опыт, который они нам передали, за их стойкость в борьбе за здоровье жителей района.- В районе проживает 20 тысяч человек. По стандарту на них 2 бригады – каждая на 10 тысяч человек. Район поделен между бригадами на два участка (село Монды - село Жемчуг) и (село Жемчуг – село Шулуты), чтобы укладываться во время «доезда» в 20 минут. Расквартированы в посёлке Кырен и Тунка. В бригаде – фельдшер (универсал) и водитель. Всё сделано, для того чтобы успевать. Ибо наш враг - это время. Любой ценой нужно успеть, ведь иначе может оборваться чья-то жизнь или серьёзно пострадать чье-то здоровье.- Фельдшер обязан и умеет разбираться в разном - роды принять, кровь остановить, по пульсу понять, что нужно сделать, чтобы облегчить страдания. Главное в работе фельдшера - оказать помощь на дому. Часто бывает, что приезжаешь на адрес, а там делегация – больной, его сопровождающий - с баульчиком вещей и тапочками, всем видом заявляющие - везите лечиться.Это неправильно – пока больного будешь везти, на горном перевале может случиться, к примеру, перепад давления, и человек может пострадать.Нужно провести анализ на месте, первичную медицинскую помощь, оказать психологическую поддержку и успокоить. А уже потом, убедившись, что всё нормализовано - предпринимать транспортировку, не опасаясь за жизнь человека.- Думаю, зависит от человека. Кто-то может быть «ругливым», журить пациентов, мол, зачем вызвал нас по пустякам? Кто-то наоборот - добрым словом поможет. Но учитывая специфику района, нужно понимать, что у нас в больнице нет циничных, поскольку многие из сотрудников родом отсюда, из этих мест. Когда ты с этими людьми пересекаешься практически ежедневно, о каком цинизме может идти речь? Жизнь не даст, да и воспитание не позволит.- У нас 5 автомобилей класса B. Вообще в медицине существуют три категории врачебного транспорта – А (санитарные), B (экстренные – скорая помощь), С – реанимационные автомобили желтого цвета.У нас 5 новых автомобилей скорой помощи – 4 газели, 1 УАЗ.С 2017 года, в автопарке появляется по новой скорой помощи ежегодно, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Все автомобили поступают новые - с аппаратурой, 100-процентной комплектацией. В машинах есть всё: от лекарств до дефибрилляторов.- Досуг на станции скорой помощи есть: называется «спортивный сон», это когда есть небольшой промежуток свободного времени, и вы можете ненадолго прилечь заснуть – от 5 до 30 минут максимум. Некоторые думают, что фельдшеры могут подремать в машине, но это не вариант – обдумываешь план действий, пока едешь, что и как делать на месте.А вот приехал с вызова, заполнил документацию, путевой лист и засыпаешь между вызовами. У нас есть комната отдыха, на кушетку упал и уснул.Сейчас же в ковид, в тяжёлую пору даже времени на такой сон нет, заходишь утром на смену, а навстречу сотрудники - видишь глаза у людей красные, значит, совсем не спали, совсем времени нет.- Нужно быть терпеливым и понимать, что вы желаете от этой жизни и профессии. Нужно терпение и понимание к себе, пациентам и коллегам, а всё остальное можно наработать. Узнать, познать, это не проблема.