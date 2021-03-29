Бурятские борцы вылетели на сборы в Москву
Три бурятских борца - Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев - вылетели на учебно-тренировочный сбор в Москву.
- Завтра в столице страны стартует финальный этап подготовки сборной России к чемпионату Европы. Там тренерский штаб и определит, кто из борцов поедет на эти соревнования, - сообщается в официальной группе спортсмена Александр Богомоева.
Как сообщал «Байкал-Daily», эти борцы завоевали медали на прошедшем в Улан-Удэ чемпионате России по вольной борьбе: Евгений Жербаев – серебряную, Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев – бронзовые.
Балдан Цыжипов выступал на чемпионате Европы-2020, где завоевал бронзу. Ещё один бурятский борец Александр Богомоев тогда стал чемпионом. В этом году Александр не смог принять участие в чемпионате России по состоянию здоровья. К сожалению, таким образом, он упустил и шансы побороться за путёвку на Олимпиаду в Токио.
Три бурятских борца претендуют на чемпионат Европы
Общество, Фото:
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