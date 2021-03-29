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Читинец убил брата своей жены

Читинец убил брата своей жены
Общество,  Фото:pixabay.com
Изначально мужчина хотел просто проучить родственника

Черновский районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В конце февраля 2009 года мужчина решил проучить брата своей жены за то, что последний похитил у него аккумулятор и ранее неоднократно совершал различные мелкие хищения. Для этого он выманил родственника супруги из квартиры, надел на него наручники и увёз на берег золоотвала в Черновском районе Читы, где нанёс ему удар ножом в живот.

Через некоторое время от полученного повреждения потерпевший скончался, после чего читинец принял меры к сокрытию трупа.

- Длительное время его жертва числилась в розыске как лицо, скрывающееся от следствия за совершение кражи. Однако в результате проведенных оперативных и следственных мероприятий спустя более 10 лет правоохранительные органы установили обстоятельства преступления, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
убийство
 
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