Изначально мужчина хотел просто проучить родственника
Черновский районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
В конце февраля 2009 года мужчина решил проучить брата своей жены за то, что последний похитил у него аккумулятор и ранее неоднократно совершал различные мелкие хищения. Для этого он выманил родственника супруги из квартиры, надел на него наручники и увёз на берег золоотвала в Черновском районе Читы, где нанёс ему удар ножом в живот.
Через некоторое время от полученного повреждения потерпевший скончался, после чего читинец принял меры к сокрытию трупа.
- Длительное время его жертва числилась в розыске как лицо, скрывающееся от следствия за совершение кражи. Однако в результате проведенных оперативных и следственных мероприятий спустя более 10 лет правоохранительные органы установили обстоятельства преступления, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Читинец убил брата своей жены
Общество, Фото:
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