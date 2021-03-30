В Улан-Удэ до +13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 марта ночью по юго-западным и южным районам республики, днём по трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём тёплая погода. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +10,+15, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +11,+13.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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