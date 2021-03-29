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В Иркутской области 61 413 случаев COVID-19

В Иркутской области 61 413 случаев COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили более сотни больных

По данным оперштаба, на утро 29 марта в Иркутской области зарегистрировано 61 413 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 116 больных.

В настоящее время госпитализировано 1557 человек, в том числе 23 за последние сутки.

За весь период выздоровело 59 194 пациентов, из них 81 человек вылечился накануне.

Умерло 2 102 больных, семь из них скончались за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время отмечается снижение ежесуточного прироста больных. Так, за последние сутки выявили 55 новых заражённых. Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии на сегодняшний день достигло 35 953.
коронавирус
 
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