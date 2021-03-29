За сутки выявили более сотни больных
По данным оперштаба, на утро 29 марта в Иркутской области зарегистрировано 61 413 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 116 больных.
В настоящее время госпитализировано 1557 человек, в том числе 23 за последние сутки.
За весь период выздоровело 59 194 пациентов, из них 81 человек вылечился накануне.
Умерло 2 102 больных, семь из них скончались за последние сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время отмечается снижение ежесуточного прироста больных. Так, за последние сутки выявили 55 новых заражённых. Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии на сегодняшний день достигло 35 953.
В Иркутской области 61 413 случаев COVID-19
Общество, Фото:
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