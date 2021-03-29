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К недостаткам Тункинской долины отнесли нехватку туалетов

К недостаткам Тункинской долины отнесли нехватку туалетов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии перечислили плюсы и минусы отдыха в Тункинской долине

Лидер этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов перечислил плюсы и минусы отдыха в Тунке. «Наверное, хватит нахваливать постоянно родную землю, расскажу о проблемах, которые раньше не замечал», - отмечает он в начале своего поста в Facebook.

- Этот уикенд мы с друзьями провели отлично. Ребята впервые поехали в Тунку. Была насыщенная и интересная программа - прогулка по Аршану, купание в термальных источниках, поедание чебуреков, мараловая ферма, рыбалка в Мойготах, посещение культовых мест, купание в обычном бассейне с детьми. Варили баранину из Монд, - рассказывает Алексей Гыргенов.

Среди плюсов лидер этноспорта республики отметил «идеальные дороги, кроме дороги в село Хойто-Гол»; кафе, где вкусно готовят; чистый воздух и воду; местные товары на мини-рынках. А среди недостатков - нехватку туалетов.

- Нехватка туалетов. Это просто ужас. На Вышке носились в поиске туалетов (восемь взрослых и восемь детей). И эта проблема везде. Только на природу остаётся ходить. Оказывается, я не видел проблемы, пока не привёз друзей, привыкших к удобствам, - сетует Гыргенов.

Также он считает, что нужно построить красивый мини-рынок вместо нынешнего в Аршане. Выделил он и мусорную проблему.

- Больно и обидно за природу. Только наша делегация оставила около двух мешков мусора в контейнере, при том что большую часть мы забрали в Улан-Удэ. Понимаю масштабы загрязнения и нагрузки на мусорные свалки. Не хватает какого-то креатива, нового современного и делового подхода в сервисе, обслуживании клиентов. Не везде и не всегда персонал приветлив, - продолжил Алексей Гыргенов.

В заключение он сообщил, что если всё отбросить в сторону, то поездка получилась отличной.
туризм Тункинский район
 
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