В Иркутской области ожидается ветер и мокрый снег

Погода ухудшится во вторник



30 марта утром и днём местами в западных, северо-западных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, мокрый снег.



Налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.



- Будьте предельно внимательны и осторожны! – призывают в ГУ МЧС по Иркутской области.



В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

