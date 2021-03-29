Погода ухудшится во вторник
30 марта утром и днём местами в западных, северо-западных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, мокрый снег.
Налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.
- Будьте предельно внимательны и осторожны! – призывают в ГУ МЧС по Иркутской области.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.
В Иркутской области ожидается ветер и мокрый снег
Общество, Фото:
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