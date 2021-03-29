Переправа появится после ледохода на реке
В этом году военные инженеры мотострелкового соединения в очередной раз установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино в Бурятии.
Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдёт ледоход на реке.
Уже четвёртый год подряд военные инженеры приходят на помощь жителям Джидинского района, организовывая понтонную переправу. Она связывает населённые пункты с «большой землёй» и является единственным способом переправы. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.
- Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по заявке правительства Бурятии, для организации переправы местного населения. Длина переправы составит более 100 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будет проводиться ежедневный контроль состояния переправы. В частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.
Переправа будет функционировать до поздней осени.
В прошлом году переправу начали наводить в апреле, а установили в мае. Местные жители рассказывали, что регулярно пользуются этой переправой.
Военные Бурятии вновь установят понтонный мост через Джиду
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