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Военные Бурятии вновь установят понтонный мост через Джиду

Военные Бурятии вновь установят понтонный мост через Джиду
Общество, 
Переправа появится после ледохода на реке

В этом году военные инженеры мотострелкового соединения в очередной раз установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино в Бурятии.

Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдёт ледоход на реке.

Уже четвёртый год подряд военные инженеры приходят на помощь жителям Джидинского района, организовывая понтонную переправу. Она связывает населённые пункты с «большой землёй» и является единственным способом переправы. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

- Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по заявке правительства Бурятии, для организации переправы местного населения. Длина переправы составит более 100 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будет проводиться ежедневный контроль состояния переправы. В частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до поздней осени.

В прошлом году переправу начали наводить в апреле, а установили в мае. Местные жители рассказывали, что регулярно пользуются этой переправой.
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