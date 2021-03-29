В Бурятии руководители школьных лесничеств повышают квалификацию

Полученные знания могут пригодиться на всероссийском конкурсе



В Бурятии педагоги и кураторы школьных лесничеств поделились с коллегами опытом организации и деятельности школьных лесничеств.



В БГСХА прошёл семинар по работе со школьными лесничествами. Специалисты ресурсного эколого-биологического центра напомнили руководителям об основах, методиках организации и деятельности школьных лесничеств. Также рассказали о тонкостях фенологического наблюдения, который может пригодиться для подготовки к всероссийскому лесному конкурсу «Подрост», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Своим опытом работы со школьниками поделились куратор Иволгинского школьного лесничества «Вереск» Галина Пономарева и руководитель Ольга Василевская.



- Мы с ребятами большая дружная команда, мы всегда поддерживаем с ними связь. Сотрудники лесхоза и лесничества проводят с ребятами занятия практически каждую неделю, и школьникам они очень нравятся. Наши дети всегда готовы прийти на помощь. Один раз, ребята были на прогулке и заметили, что вблизи села Каленово горит сухая трава, они среагировали сразу – позвонили в лесхоз, в пожарную часть, и тем самым не допустили переход огня на дома, - поделилась лесовод Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.



Затем руководителям школьных лесничеств продемонстрировали цифровую лабораторию на базе мультидатчиков, с помощью которых можно измерить атмосферное давление, влажность почвы, уровень шума, уровень концентрации кислорода и многое другое.



- Семинар был очень познавательным! Мы подчерпнули для себя много интересных идей для исследований. Поэтому с ребятами мы уже наметили план и приступаем к работе! - поделилась руководитель школьного лесничества «Зелёный патруль» Оксана Иванова.

