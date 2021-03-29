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Улан-удэнцев просят не жечь траву на своих участках

Улан-удэнцев просят не жечь траву на своих участках
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ началась подготовка к летнему пожароопасному сезону

В Улан-Удэ с 1 апреля начинается активная подготовка к летнему пожароопасному сезону. Усиленная работа по профилактике возникновения пожаров, палов сухой травы начнётся с 10 апреля.

- По опыту прошлых лет, у нас уже в период с 10 апреля вводился особый противопожарный режим. Вводился запрет на посещение лесного массива, на сжигание мусора, либо каких-то порубочных остатков, как в лесном массиве, так и на своих придомовых участках, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

В рамках подготовки к летнему пожароопасному сезону создана манёвренная группа, состоящая из 12 человек. В планах управления по ЧС администрации Улан-Удэ разбить манёвренную группу на три части для дежурства в каждом районе города. Кроме этого, с рейдами будут обходить дворы специалисты комитета городского хозяйства.

- Комитетом городского хозяйства, управлением по административному контролю в рамках подготовки к месячнику чистоты и к пожароопасному летнему сезону, будут проводиться на постоянной основе рейды по соблюдению требований как благоустройства, так и пожарной безопасности, - добавил Дмитрий Фёдоров.

Также Дмитрий Фёдоров напомнил о том, что постановлением правительства от сентября 2020 года каждый собственник земельного участка, который находится около леса, обязан до лета убрать сухую траву либо опахать свою территорию. В качестве примера он рассказал о ситуации, которая произошла в мае 2019 года.

- Женщина решила 5 мая сжечь на своём участке сухую траву, буквально на минуту зашла в дом, вышла, а уже начало гореть соседнее строение, по траве перешло. Соседнее строение сгорело, дача и ушёл огонь в лесной массив. В отношение женщины возбуждалось уголовное дело, но до суда не дошло. Женщина заплатила 70 тысяч рублей штраф и материальный ущерб соседям, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ.
пожар
 
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