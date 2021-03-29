Девушка-подросток скончалась в больнице
38-летний житель посёлка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края обвиняется в нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлёкшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
По данным следствия, около двух часов ночи 25 марта в посёлке Вершино-Дарасунский обвиняемый, не имея прав управления автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Premio», совершил наезд на 15-летнюю девушку. С многочисленными травмами она была госпитализирована и на следующий день скончалась в больнице.
Первоначальную доследственную проверку по данному факту проводили сотрудники полиции. После смерти девушки следователи СК незамедлительно возбудили уголовное дело и задержали мужчину.
Водителя заключили под стражу. Оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда, либо продолжить заниматься противоправной деятельностью. Кроме того, суд учёл характеризующие обвиняемого материалы: мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду на автомобиле без права управления.
Расследование уголовного дела продолжается. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Пьяный водитель насмерть сбил 15-летнюю забайкалку
Общество, Фото:
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