Фильм про бурятский костюм прошёл в финал федерального конкурса











Национальный музей Бурятии прошёл в финал интернет-конкурса творческих произведений и интернет-сайтов «Премия за доброту в искусстве «На Благо Мира-2021».Национальный музей представил на конкурс новый фильм, созданный при поддержке министерства культуры республики - «Бурятский костюм – драгоценная память народа» в номинации – Лучший документальный фильм. И сейчас на портале интернет-премии закончился первый этап творческого состязания. Завершились проверки достоверности пользователей, голосов и отзывов на сайте.- И благодаря народной поддержке мы вышли в финал, где победителей уже из отобранных произведений будет выбирать экспертный совет конкурса. Оценка произведений участников конкурса осуществляется каждым членом экспертного совета методом индивидуальной тайной экспертизы, - отметили в музее.Финальное голосование состоится в ноябре 2021 года. Церемония награждения лауреатов состоится в промежутке с конца ноября по начало декабря 2021 года.