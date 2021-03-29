В Бурятии завершились учения военных по управлению авиацией

Мероприятие прошло под руководством Геннадия Жидко
В Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.
Учение с боевыми стрельбами состоялось под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.
Ранее на специализированный полигон «Телемба» был передислоцирован личный состав соединений и воинских частей ПВО и радиотехнических войск (РТВ) ВВО.
После подготовки вооружения, военной и специальной техники, обустройства технических позиций, расчётами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2», «Тор», зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300В4 были проведены масштабные боевые стрельбы по ракетам-мишеням типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль», «Саман» зенитными ракетными управляемыми ракетами.
Помимо этого, боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, характеристик, скоростей и высот выполнили расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцырь-С1», а также ЗРК «Оса», «Стрела-10».
Также на завершающем этапе учений были отработаны вопросы взаимодействия боевых расчётов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и выдаче целеуказаний для осуществления пусков по мишеням.
Роль противника выполнили самолёты и вертолёты авиации армии ВВС и ПВО ВВО, экипажи которых отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов в районе проведения учения.
Истребители, штурмовики и вертолёты действовали, как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара.
Кроме того, особое внимание было уделено работе командного состава штабов и центров управления, командных пунктов систем, обеспечивающих руководство боевой работой.
Всего в учении участвовали около двух тысяч военнослужащих ВВО и было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии завершились учения военных по управлению авиацией
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