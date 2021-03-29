Призыв о помощи Адисе из Бурятии прозвучал в Нью-Йорке

Живущая в США уроженка Бурятии, блогер Аюна Гармаева на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер прокричала «Help!», призывая помочь трёхмесячной Адисе Гармаевой. У малышки из Бурятии тяжёлое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 степени (СМА-1). Жизнь Адисы спасёт самое дорогое лекарство в мире ZOLGENSMA, которое стоит 160 млн рублей.Родители малышки недавно сообщали, что им требуются волонтёры за рубежом и в других городах России. Возможно, на этот призыв отреагировала эпатажная блогерша Аюна Гарь. В центре Нью-Йорка она на английском языке записала видеообращение с призывом о помощи, держа в руках рукописный плакат. В конце она выкрикнула «Help!», чем привлекла внимание прохожих.- Я умоляю вас всех обратить внимание на мой крик о помощи главной площади Нью-Йорка TIMES SQUARE. Также призываю всех русскоговорящих иммигрантов присоединиться к сбору GoFund. Русские рубли собраны насколько это было возможно. Сбор замедлился!!! Людей, живущих по иностранным валютам я призываю вложить свой вклад в спасение жизни 3-х месячной малютки Адисы. Пожалуйста, перейдите в GoFund /PayPal и помогите Адисе, - написала Аюна на своей странице в Instagram.Также в Instagram появилась англоязычная страничка по сбору средств для Адисы. Здесь пока всего чуть более 800 подписчиков.Препарат ZOLGENSMA ставится один раз, его нужно ставить до двух лет, и как можно раньше. Пока родители собирают деньги, девочка получила три укола отечественного препарата «Спинраза». По словам ей мамы Даримы, заметен эффект – Адиса начала шевелить ручками и немного ногами. Но «Спинразу» необходимо ставить на протяжении всей жизни, а стоимость препарата более шести миллионов рублей.По данным на 27 марта, собрано 36,3 млн. рублей, это 22,7% от нужной суммы. Родители продолжают борьбу за жизнь дочери и просят поделиться любой, пусть самой небольшой, суммой.40817810709167640548(папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )417398002831501489516399101(дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696(мама Адисы- Дарима Андреевна Г )489347046010572689503863174BIC: VTBRRUMMXXX(мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962BIC : GAZPRUXXXмама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812(мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru(папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.comhttps://gofund.me/33c16cee