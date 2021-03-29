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Призыв о помощи Адисе из Бурятии прозвучал в Нью-Йорке

Призыв о помощи Адисе из Бурятии прозвучал в Нью-Йорке
Общество, 
Блогер Аюна Гармаева устроила акцию на Таймс-сквер

Живущая в США уроженка Бурятии, блогер Аюна Гармаева на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер прокричала «Help!», призывая помочь трёхмесячной Адисе Гармаевой. У малышки из Бурятии тяжёлое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 степени (СМА-1). Жизнь Адисы спасёт самое дорогое лекарство в мире ZOLGENSMA, которое стоит 160 млн рублей.

Родители малышки недавно сообщали, что им требуются волонтёры за рубежом и в других городах России. Возможно, на этот призыв отреагировала эпатажная блогерша Аюна Гарь. В центре Нью-Йорка она на английском языке записала видеообращение с призывом о помощи, держа в руках рукописный плакат. В конце она выкрикнула «Help!», чем привлекла внимание прохожих.

- Я умоляю вас всех обратить внимание на мой крик о помощи главной площади Нью-Йорка TIMES SQUARE. Также призываю всех русскоговорящих иммигрантов присоединиться к сбору GoFund. Русские рубли собраны насколько это было возможно. Сбор замедлился!!! Людей, живущих по иностранным валютам я призываю вложить свой вклад в спасение жизни 3-х месячной малютки Адисы. Пожалуйста, перейдите в GoFund /PayPal и помогите Адисе, - написала Аюна на своей странице в Instagram.



Также в Instagram появилась англоязычная страничка по сбору средств для Адисы. Здесь пока всего чуть более 800 подписчиков.



Препарат ZOLGENSMA ставится один раз, его нужно ставить до двух лет, и как можно раньше. Пока родители собирают деньги, девочка получила три укола отечественного препарата «Спинраза». По словам ей мамы Даримы, заметен эффект – Адиса начала шевелить ручками и немного ногами. Но «Спинразу» необходимо ставить на протяжении всей жизни, а стоимость препарата более шести миллионов рублей.



По данным на 27 марта, собрано 36,3 млн. рублей, это 22,7% от нужной суммы. Родители продолжают борьбу за жизнь дочери и просят поделиться любой, пусть самой небольшой, суммой.

Реквизиты:

СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548

СБЕРБАНК (папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101

СБЕРБАНК (дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696

ВТБ (мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX

ГАЗПРОМБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX

ТИНЬКОФФ (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812

PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru

PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com

GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
благотворительность США
 
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