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Дмитрий Дюжев призвал жителей Бурятии не лихачить

Дмитрий Дюжев призвал жителей Бурятии не лихачить
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Звезда «Бригады» поддержал автоинспекторов Бурятии

Российский актёр, звезда сериала «Бригада», фильмов «Жмурки», «Остров», «Мне не больно» Дмитрий Дюжев поддержал акцию УГИБДД по Бурятии. Он призвал к соблюдению правил дорожной безопасности.

Актёр с соответствующим надписью в руках сфотографировался с автоинспектором на прошедшем в Турке фестивале «Байкальская рыбалка». Дюжев был почётным гостем соревнований.

Как сообщал «Байкал-Daily», в «Байкальской рыбалке-2021» приняли участие более 200 команд, в том числе женские и детские. Победителем стала команда «Бурятмяспрома», поймавшая 1932 гр рыбы. Им достался главный приз – аэролодка «Север Фантом 650» стоимостью более 2,8 миллионов рублей.

Второе место заняли рыбаки из МУП «Городские маршруты» Улан-Удэ, поймавшие 1320 гр. Они выиграли снегоход «Yamaha». Третьей стала команда пожарных из Тункинского района, они получили лодочный мотор «Yamaha».

Фоторепортаж с «Байкальской рыбалки» можно посмотреть по ссылке.


ГИБДД актеры
 
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