Родные искусанной собаками улан-удэнки: «Каждый день похож на вчерашний»

Родственники искусанной собаками 20-летней улан-удэнки сообщили, что сейчас все усилия направлены на регенерацию тканей. «Каждый новый день похож на вчерашний», - пишут родные.
Также они сообщили, что сообщат о следующей операции.
В комментариях подписчики желают здоровья девушке и скорейшего выздоровления: «Всегда жду новых вестей. Поправляйся. Сил тебе!», «Пусть победят молодость и красота! Самое главное хорошее настроение и боевой дух! Держись, девочка!», «Держись! Весна, расцветает природа, скоро и ты расцветёшь, как цветочек!», «Выздоравливай, дорогая», «Ты молодец! Держи хвост морковкой! Всё будет хорошо».
Как сообщал «Байкал-Daily», беда с девушкой случилась 23 декабря прошлого года, когда на неё в микрорайоне Забайкальский напала стая собак. Они буквально растерзали девушку, почти не оставив живого места. Особенно сильно пострадало лицо. Сейчас девушка проходит лечение в Москве, куда её перевезли спецбортом.
Сначала девушка лежала в столичной больнице одна, затем к ней приехала мама. С ней они вместе немного ходили по палате.
В начале этого года собаки напали на мальчика, который также лечился в Москве. Его недавно выписали. В середине марта глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что и в дальнейшем пострадавшим от собак девушке и мальчику будет оказываться помощь.