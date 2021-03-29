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На Сарайском пляже на Ольхоне построят ещё километр деревянный тропы

На Сарайском пляже на Ольхоне построят ещё километр деревянный тропы
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект одобрил WWF

На Сарайском пляже на байкальском острове Ольхон построят дополнительную тысячу метров. На эти цели ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выиграло грант на конкурсе среди заповедников и национальных парков, который организовал Всемирный фонд дикой природы.

- Согласно заявке, к уже существующей инфраструктуре должны добавиться дополнительные 1000 метров оборудованного маршрута – с настилами и информационными стендами, позволяющими посетителям самостоятельно знакомиться с объектами флоры и фауны, особенностями ландшафта, историей и пр. На месте проведения работ предполагается наличие площадки по отслеживанию антропогенной нагрузки; данный участок в дальнейшем позволит продемонстровать изменения в состоянии растительного покрова и почв, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

Всего в конкурсе WWF России участвовали 91 претендент из особо охраняемых природных территорий. Финансирование получат 13 проектов, посвящённых изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, искусственные платформы для гнезд хищных птиц, водопои и пр.


Байкал Ольхон пляж
 
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