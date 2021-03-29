Проект одобрил WWF
На Сарайском пляже на байкальском острове Ольхон построят дополнительную тысячу метров. На эти цели ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выиграло грант на конкурсе среди заповедников и национальных парков, который организовал Всемирный фонд дикой природы.
- Согласно заявке, к уже существующей инфраструктуре должны добавиться дополнительные 1000 метров оборудованного маршрута – с настилами и информационными стендами, позволяющими посетителям самостоятельно знакомиться с объектами флоры и фауны, особенностями ландшафта, историей и пр. На месте проведения работ предполагается наличие площадки по отслеживанию антропогенной нагрузки; данный участок в дальнейшем позволит продемонстровать изменения в состоянии растительного покрова и почв, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
Всего в конкурсе WWF России участвовали 91 претендент из особо охраняемых природных территорий. Финансирование получат 13 проектов, посвящённых изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, искусственные платформы для гнезд хищных птиц, водопои и пр.
На Сарайском пляже на Ольхоне построят ещё километр деревянный тропы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проект одобрил WWF
Эрика Малащенко уступила будущей чемпионке
Первенство России состоялось в Калуге
Рабочие ведут аварийно-восстановительные работы
Лучшими стали представители БГУ
В Улан-Удэ ОМОН провёл день открытых дверей
Перенос Вечного огня – мера временная
Работа над четвёртой частью «Решалы» продолжается
Фёдор Ефимов почётный гражданин Бурятии
На других переправах лёд стал опасным
Команда «Дальневосточные ворота» попала в Первую лигу КВН
Популярный дуэт АИГЕЛ станет спецгостем фестиваля UU.SOUND-2021
Коронавирус вплотную подобрался к отметке в 36 тысяч
Необычная работа Ларисы Шаралдаевой восхитила пользователей
В непростом вопросе разбиралась детский омбудсмен Наталья Ганькина