На Сарайском пляже на Ольхоне построят ещё километр деревянный тропы

Проект одобрил WWF



На Сарайском пляже на байкальском острове Ольхон построят дополнительную тысячу метров. На эти цели ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выиграло грант на конкурсе среди заповедников и национальных парков, который организовал Всемирный фонд дикой природы.



- Согласно заявке, к уже существующей инфраструктуре должны добавиться дополнительные 1000 метров оборудованного маршрута – с настилами и информационными стендами, позволяющими посетителям самостоятельно знакомиться с объектами флоры и фауны, особенностями ландшафта, историей и пр. На месте проведения работ предполагается наличие площадки по отслеживанию антропогенной нагрузки; данный участок в дальнейшем позволит продемонстровать изменения в состоянии растительного покрова и почв, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».



Всего в конкурсе WWF России участвовали 91 претендент из особо охраняемых природных территорий. Финансирование получат 13 проектов, посвящённых изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, искусственные платформы для гнезд хищных птиц, водопои и пр.





