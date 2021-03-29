Первенство России состоялось в Калуге
В Калуге прошло первенство России по борьбе среди девушек до 16 лет. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Бурятии Алина Хандажапова. Она выступает в весовой категории 62 кг, сообщили в РСШОР.
Алина тренируется под руководством тренера Натальи Таракановской.
В феврале Алина Хандажапова выиграла первенство Дальневосточного федерального округа, которое состоялось в Агинском.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на первенстве России среди юношей во Владикавказе борец из Бурятии Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль. После победы в схватке за бронзу Илья исполнил танец орла.
Бурятская борица завоевала серебро первенства России
Общество, Фото:
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