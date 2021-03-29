Рабочие ведут аварийно-восстановительные работы
В Улан-Удэ сегодня проходят аварийно-восстановительные работы по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети. По этой причине с 11 до 17 часов отключили холодную воду на улице Трубачеева, 140 (здание Бурятского аграрного колледжа).
Об отключении предупреждены председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев и глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.
В Улан-Удэ остался без воды аграрный колледж
Общество, Фото:
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