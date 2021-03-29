Лучшими стали представители БГУ
26 марта в Улан-Удэ состоялась олимпиада среди студентов ВУЗов по правоведению. В ней приняли участие четыре команды – БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Команды состязались в трёх турах: письменное тестирование; решение задач и дебаты.
По итогам туров определились следующие победители.
В индивидуальном зачёте:
I место – Меренкова Валентина, БГУ
II место – Калашников Антон
III место – Папшев Семен
В командном зачёте:
I место- БГУ
II место – ВСГУТУ
III место – БГСХА
Звание «Лучший спикер» получила студентка ВСГУТУ Екатерина Хафизова.
В жюри были начальник отдела по обеспечению деятельности трёх бурятских омбудсменов Марина Иванова, заместитель председателя государственно-правового комитета администрации главы Галина Абидуева, главный специалист-эксперт отдела науки и высшей школы минобрнауки Баирма Бубеева, помощник прокурора Иволгинского района Марина Номогоева, следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ Арюна Шилкина.
В Бурятии студенты соревновались в олимпиаде по правоведению
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