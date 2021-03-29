В Бурятии студенты соревновались в олимпиаде по правоведению

Лучшими стали представители БГУ



26 марта в Улан-Удэ состоялась олимпиада среди студентов ВУЗов по правоведению. В ней приняли участие четыре команды – БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Команды состязались в трёх турах: письменное тестирование; решение задач и дебаты.



По итогам туров определились следующие победители.



В индивидуальном зачёте:

I место – Меренкова Валентина, БГУ

II место – Калашников Антон

III место – Папшев Семен



В командном зачёте:

I место- БГУ

II место – ВСГУТУ

III место – БГСХА



Звание «Лучший спикер» получила студентка ВСГУТУ Екатерина Хафизова.



В жюри были начальник отдела по обеспечению деятельности трёх бурятских омбудсменов Марина Иванова, заместитель председателя государственно-правового комитета администрации главы Галина Абидуева, главный специалист-эксперт отдела науки и высшей школы минобрнауки Баирма Бубеева, помощник прокурора Иволгинского района Марина Номогоева, следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ Арюна Шилкина.





