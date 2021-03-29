ОМОН дал улан-удэнцам посидеть в бронеавтомобилях

Гости познакомились с техникой, состоящей на вооружении в Росгвардии, посидели за рулём бронеавтомобилей «Тигр», «Урал», «Камаз», «УАЗ» и автомобильного комплекса «Аракс». С особым любопытством рассматривали образцы оружия, которое бойцы отряда используют при выполнении боевых задач.







После экскурсии посетители попробовали солдатскую кашу.









Сотрудники ОМОН «Кречет» в Улан-Удэ провели день открытых дверей. Мероприятие прошло в преддверии празднования пятилетия войск национальной гвардии и 210-летия войск правопорядка, сообщили в Росгвардии по Бурятии.На плацу подразделения бойцы отряда, имеющие краповые береты, продемонстрировали приёмы по защите, а также показали навыки ударной, борцовской техники и приёмы самообороны. Также гостям продемонстрировали действия штурмовой группы по задержанию условных вооружённых преступников из автомобиля.Большой интерес вызвали показательные выступления работы кинологов со служебными собаками. Гости с восторгом наблюдали, как пес буквально за минуту обнаружил и обозначил наличие опасного вещества.