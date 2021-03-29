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В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат

В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перенос Вечного огня – мера временная

В связи с профилактическими работами, связанными с подготовкой к 76-й годовщине Великой Победы, 29 марта в Улан-Удэ перенесут Вечный огонь, который находится на мемориале «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны». Вечный огонь отсюда поместят в капсулу и передадут на временное хранение в Военный комиссариат Октябрьского района.

Работы на мемориале планируется завершить до 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года Вечный огонь на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, уже переносили из-за ремонтных работ. Обратно он вернулся в феврале 2020-го – по городу капсулу с Вечным огнём провезли военные на бронеавтомобиле «Тигр».

Справка:

В 1975 году, к 30-летию Победы, был сооружён мемориал «Память» рядом с городским кладбищем в посёлке имени Горького. Здесь были перезахоронены с городских кладбищ останки воинов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Мемориал является объектом культурно-исторического наследия.

На его мраморном основании в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Доржи Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний войны. На гранитных плитах высечены имена 219 воинов, которые не дожили до 1945-го. В основном это бойцы с тяжёлыми ранениями, нуждающиеся в хирургической помощи и длительном лечении.

Лечение в госпиталях прошли более 30 тысяч солдат и офицеров. Трудоспособность была возвращена 16 тысячам раненых. Вернулись в строй и продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 9500 человек. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В 1975 году их останки были перенесены в братскую могилу.

Рядом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны: Ильи Балдынова, Осипа Денисова, Константина Оцимика, Василия Хантаева.
вечный огонь
 
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