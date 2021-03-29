В Баргузинской долине Бурятии проходят съёмки «Решалы»

В Баргузинской долине в Бурятии проходят съёмки четвёртой части фильма «Решала».
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- Съёмочная группа уже сняла эпизоды в Аллинском ущелье и на Буксыкенском мосту. В ближайшие дни предстоит работа ещё на нескольких локациях, - сообщается в паблике dolina_barguzina.
Также опубликовано короткое видео, на котором запечатлён рабочий процесс. Местные жители в комментариях отмечают, что проезжали мимо и действительно видели съёмочную группу.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой здание ликвидированного Байкалбанка в Улан-Удэ превратилось в декорации к продолжению «Решалы». На пустующем сейчас здании повесили вывеску «Полиция. Отдел МВД России по Гарнаевской области. г. Гарнаевск». В этом вымышленном городе проходит сюжет «Решалы».
На экраны ранее вышли три части «Решалы». Первые две были весьма успешными. А вот третьей под названием «Решала. Нулевые» не повезло. Фильм в прокате провалился, в том числе из-за пиратов, быстро сливших картину в Сеть.